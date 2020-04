Feu de véhicule à St-Nicéphore, un jeune homme arrêté

C'est un jeune de 19 ans qui aurait provoqué l'incendie d'un véhicule, hier soir (dimanche), dans un quartier résidentiel du secteur St-Nicéphore.

Vers 20h40, les flammes ont éclaté dans une voiture garée sur un sentier derrière la rue Chardonnay et se sont ensuite propagées à une partie du champ non loin selon le Vingt 55. L'intervention rapide des pompiers a permis d'arrêter la propagation vers les résidences à proximité et de ne causer aucune blessure.

L'individu a été appréhendé par la Sûreté du Québec peu de temps après l'événement. Des accusations de méfaits et d'incendie criminel pourraient être portées contre lui.