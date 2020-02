Fibre optique : début des travaux connu à St-Joachim

Le dossier de la fibre optique chemine pour les résidents du secteur St-Joachim à Drummondville. La Ville a fait savoir aux citoyens qu'elle a reçu l'accord final de financement et que certains travaux sur le terrain sont exécutés.

Il faut dire que Cogeco, Bell et Hydro-Québec sont des joueurs impliqués au dossier alors que la Ville est dépendante de leurs décisions. Les intervenants estiment pouvoir amorcer la première phase des travaux pour le projet de fibre optique à la fin de l'été prochain. Les détails sur l'échéancier de chaque phase (3 au total) et les zones comprises dans chacune de celle-ci seront dévoilés plus tard.

Pour les prochains mois, Bell et Hydro-Québec doivent revoir l'ingénierie du réseau préparé par Cogeco et donner leur accord au projet. Drummondville a bon espoir que ces autorisations seront reçues d'ici le début de l'été.

Un délai supplémentaire est toutefois à prévoir si jamais il est décidé qu'un certain nombre de poteaux doivent être changés parce qu'ils sont désuets.