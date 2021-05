Fibre optique : Maskatel branchera 670 foyers centricois

Ottawa confirme un contrat à Maskatel pour l'accès Internet haute vitesse dans 670 foyers du Centre-du-Québec d'ici septembre 2022.

Cette fois, le projet vise les municipalités de Sainte-Clotilde-de-Horton, Sainte-Séraphine et Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Le projet est d'une valeur totale de 1,45 million $.

" Notre gouvernement s'est engagé à brancher tous les foyers du Québec aux services Internet haute vitesse d'ici septembre 2022, et nous sommes heureux d'annoncer la concrétisation de notre engagement au Centre-du-Québec. Tous les Centricois et les Centricoises pourront bénéficier au quotidien des avantages de ce virage numérique. Le développement de notre région passe nécessairement par un accès à Internet haute vitesse. Les bâtiments agricoles pourront aussi bénéficier de ces infrastructures, ce qui est une excellente nouvelle pour nos producteurs et productrices. "

Courtoisie

- André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, ministre responsable du Centre-du-Québec et député de Johnson

" Je me réjouis pour les citoyens des municipalités de Sainte-Clotilde-de-Horton, Sainte-Séraphine et Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Ce sont 668 foyers qui seront branchés grâce au programme Opération haute vitesse. Un investissement de plus d'un million de dollars afin que les citoyennes et citoyens de ces municipalités puissent bénéficier d'une infrastructure de télécommunication haute vitesse répondant aux exigences techniques tant souhaitées afin de prendre un véritable virage numérique. "

- Sébastien Schneeberger, leader parlementaire adjoint du gouvernement du Québec et député de Drummond-Bois-Francs

L'Opération haute vitesse menée par Ottawa et Québec assurera la desserte de 150 000 foyers, notamment par des ententes avec six des plus grandes compagnies de télécommunications. Les gouvernements versent, à parts égales, 826,3 millions $.