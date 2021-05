Fibre optique pour toutes les adresses de Drummond d'ici l'automne 2022

Toutes les adresses du grand Drummond non desservies par les services Internet haute vitesse seront finalement branchées d'ici septembre 2022.

Les gouvernements provinciaux et fédéraux ont confirmé aujourd'hui (vendredi) des investissements de 50 millions $ en collaboration avec Sogetel et Cogeco. L'annonce du jour servait à confirmer les compagnies choisies, car d'autres annonces semblables avaient été effectuées dans les derniers mois.

La fibre optique de minimum 50 MB sera dorénavant déployée dans près de 7 000 foyers du Centre-du-Québec.

Dans la MRC Drummond, c'est Cogeco qui sera en charge de desservir les parties non couvertes.

Projets de Cogeco

Projets de Sogetel

Les contrats prévoient l'obligation de desservir toutes les adresses sur les territoires concernés, même les plus éloignées.

"Ce qui faut comprendre, c'est qu'il va y avoir une collaboration avec les maires et mairesses en plus des MRC (...) il va y avoir un travail de terrain à faire, car les fournisseurs ont l,obligation de couvrir le territoire à 100 % ! On parle souvent du nombre de foyers à desservir, mais ça reste des statistiques, on va faire mieux !"

CAQ

- Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre du Québec pour le dossier du déploiement d'Internet haute vitesse