Fin de la preuve au procès de François Nault à Drummondville

La présentation de la preuve est close au procès de François Nault, accusé de crimes sexuels.

Les membres du jury et la juge Hélène Di Salvo ont notamment pu entendre le témoignage de la plaignante au cours des 3 premiers jours du procès.

Il n'y a pas d'audience aujourd'hui (jeudi). Les plaidoiries s'amorceront demain (vendredi) au palais de justice de Drummondville. Si tout va bien, les directives au jury devraient avoir lieu lundi et s'en suivront le début des délibérations qui mèneront à un verdict.

François Nault, 57 ans, résident de St-Wenceslas, fait face à 3 chefs d'accusation, soit contacts et incitation à des contacts sexuels et agression sexuelle. Les faits reprochés auraient eu lieu entre le 14 janvier 2004 et le 14 janvier 2007 à Drummondville. La plaignante était âgée de moins de 14 ans au mont des gestes allégués.

Une ordonnance de non-publication pour protéger l'identité de la plaignante a été émise. Il n'est pas possible de donner davantage de détails.

Le procès de François Nault devait initialement durer 3 semaines.