Fin du conflit chez Multi-Transports Drummond

Le service de transport en commun a repris normalement à Drummondivlle. Le conflit de travail entre Multi Transports Drummond et ses employés s'est terminé hier (mardi) par une entente après 6 jours d'interruptions de services.

Les 25 chauffeurs d'autobus ont voté à 96 % en faveur de l'entente.

Les deux parties sont parvenues à un accord sur la question salariale, un enjeu majeur des négociations. L'entente prévoit ainsi une augmentation salariale de 12% sur 5 ans. Ce gain permettra aux chauffeurs d'autobus d'atteindre un taux horaire de 20$ de l'heure.

"Il a fallu que tout le monde mette de l'eau dans son vin, mais nous sommes heureux d'avoir réussi à nous entendre et de pouvoir recommencer à servir nos concitoyens et concitoyennes dès mercredi matin."

Gilbert Blondu, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Multi Transport (CSN)

Jean-Pierre Bourgault, vice-président et trésorier de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

"La nouvelle entente ramène les conditions des chauffeuses et chauffeurs de Multi Transport inc. à un niveau respectable. Les travailleuses et travailleurs méritaient une augmentation depuis longtemps, car l'entente précédente négociée par le syndicat indépendant de l'époque n'était vraiment pas satisfaisante. L'équipe de négociation a réussi à aller chercher des gains significatifs cette fois-ci, surtout grâce à la solidarité inébranlable affichée par nos membres tout au long du processus."