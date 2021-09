Financement recherché pour l'unité de courte durée gériatrique de l'hôpital Sainte-Croix

La Fondation Sainte-Croix/Heriot poursuit son vaste projet d'amélioration et de modernisation des installations de santé dans Drummond. L'organisme récolte des dons pour la modernisation et la relocalisation de l'Unité de courte durée gériatrique (UCDG) de l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville.

Le projet vise, notamment, à offrir un meilleur milieu de soins et de vie aux personnes aînés en créant un environnement proche du domicile familial.

Le milieu de vie comprendra des chambres individuelles avec salle de bain ainsi qu'un salon et une salle à manger pour favoriser les relations sociales.

Voici un aperçu des éléments-clés du projet de revitalisation :

o Aménagement à proximité d'un plateau de réadaptation avec appareillage moderne adapté aux besoins

o Ajout d'un mini-appartement pour permettre l'évaluation et la réadaptation dans des conditions réelles

o Corridors plus larges et complètement dégagés (alcôves pour charriots de traitements, de lingerie, etc.)

o Poste infirmier répondant aux besoins du personnel et favorisant la confidentialité des renseignements

Les caisses Desjardins du secteur Drummond doublent les dons reçus au 31 décembre porchain, jusqu'à concurrence de 125 000 $.