Fini les frais de retard à la bibliothèque de Drummondville

Drummondville participe au mouvement mondial " Fine Free Library " pour l'abolition des frais de retard imposés sur les documents de la bibliothèque.

L'entrée en vigueur de cette mesure est prévue au cours des prochaines semaines.

La Ville veut un moyen de tendre vers une plus grande démocratisation de l'accès la bibliothèque, car les frais de retard peuvent constituer une barrière économique pour certains, en particulier les mineurs. Ils peuvent également créer des éléments de conflit entre le personnel et les citoyens.

MAINTIENT DE CERTAINES RÈGLES

Des règles subsisteront alors que les retardataires continueront de recevoir des avis de courtoisie afin de rapporter les documents avant la date d'échéance du prêt en plus de recevoir des rappels tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas rapportés. Un usager qui conserverait un document et déciderait de ne jamais le rapporter à la bibliothèque recevrait, après une période déterminée, une facture pour le coût de remplacement du document.

La démarche s'inscrit dans le mouvement " Fine Free Library ", né aux États-Unis. Au Québec, Boucherville, Laval, Longueuil et Saint-Jérôme font partie des près de 250 municipalités ayant aboli en totalité ou partiellement les frais de retard.