La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) lance une nouvelle campagne publicitaire afin de faire pression sur Québec.

Elle se déroule sous le thème " Les soins de santé sont à l'agonie. Nous sommes la solution. "

La campagne publicitaire est lancée dans le cadre des négociations avec Québec pour le renouvèlement de la convention collective des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques.

Les professionnelles en soins du Québec (FIQ) représentent 76 000 employés au Québec, dont plus de 5 000 en Mauricie/Centre-du-Québec.

La nuit dernière, des projections urbaines ont eu lieu dans 4 régions, dont une au CHAUR de Trois-Rivières pour la Mauricie/Centre-du-Québec.

Les professionnelles en soins réclament notamment de pouvoir exercer l'ensemble de leurs compétences avec des équipes de travail complètes et stables et avec le déploiement de ratios professionnelles en soins/patients sécuritaires.

Nancy Bédard, présidente de la FIQ

" Si le gouvernement ne bouge pas rapidement, l'automne sera chaud. Une série d'actions est prévue au cours des prochaines semaines afin de lancer un message fort au gouvernement. Après l'agonie, c'est la mort. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, ont la chance de marquer l'histoire en sauvant littéralement le réseau de la santé. Ils doivent avoir l'écoute que tous leurs prédécesseurs n'ont pas eue et mettre en place les solutions de celles qui sont aux premières loges, les professionnelles en soins. "