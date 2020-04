Forte baisse de consultation à l'urgence de l'hôpital Sainte-Croix

Le taux d'occupation de l'urgence de l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville est en forte diminution depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Entre le 15 mars 2020 et le 15 avril 2020, l'urgence de Drummondville a reçu 2 255 visiteurs, soit 40% de moins qu'au même moment en 2019. La baisse se fait sentir autant chez le transport par ambulance (551patients en 2020 (- 25%)) que pour les visiteurs "sur pied" (1 704 en 2020 (-44%)).

Sans avoir mené d'enquête précise, le CIUSSS MCQ évoque quelques raisons pour expliquer cette diminution marquée des visites.

La première est la nouvelle méthode de consultation grâce à la clinique désignée d'évaluation pour traiter les problèmes de santé mineurs de toute personne ayant des symptômes d'allure grippale ou étant confirmée COVID-19. Le fait qu'il est maintenant possible pour toutes les personnes, même celles sans médecin de famille, d'avoir accès à un médecin de famille dirige aussi la clientèle vers les GMF et non l'urgence.

Le CIUSSS MCQ note aussi une hausse de l'utilisation des services Info Santé 811 et ceux de la ligne COVID-19 (1-877-644-4545).

IL NE FAUT PAS AVOIR PEUR DE SE RENDRE À L'HÔPITAL

Par ailleurs, le CIUSSS constate qu'une partie de la population peut avoir peur d'aller à l'hôpital en temps de crise. L'organisation insiste sur le fait que les gens ne doivent pas avoir d'inquiétudes s'ils présentent un état de santé nécessitant des soins urgents et qu'ils doivent se présenter à l'hôpital ou appeler une ambulance. Des mesures sont en place afin d'accueillir la clientèle de façon sécuritaire.

