Forte hausse de l'utilisation de l'aide médicale à mourir dans la région

L'aide médicale à mourir est de plus en plus utilisée au Centre-du-Québec et en Mauricie.

Selon des données obtenues par Radio-Canada, 119 personnes y ont eu recours dans la dernière année, soit une hausse de 70 % comparativement à 2020 alors qu'on en rapportait seulement une vingtaine en 2015.

Le changement à la loi pourrait expliquer cette augmentation. Depuis quelques mois, on n'exige plus la mort naturelle raisonnablement prévisible pour qu’une personne soit admissible à l’aide médicale à mourir.

IStockphoto.com/Kuzma

PRATIQUE LÉGALE DEPUIS 5 ANS

Cette pratique a été légalisée en 2016 au Canada.

19 maisons de soins palliatifs du Québec donnent accès à l'aide médicale à mourir, dont la Maison René-Verrier de Drummondville.