Forte hausse du nombre de logements à Drummondville

Le premier trimestre de cette année aura été marqué par une forte hausse du nombre de logements et des permis de construction à Drummondville.

La Ville dénote une augmentation d'un peu plus de 50 % des permis délivrés par le Service de l'urbanisme pour un total de plus de 700 depuis le début de 2021. 280 nouveaux logements ont également été ajoutés, soit près de 65 % de plus qu'à la même période l'an dernier.

" Les chiffres de construction sont très encourageants, car ils démontrent que notre souhait d'augmenter le parc résidentiel se matérialise. C'est une bonne nouvelle en soi puisque nous avons besoin de logements pour nos citoyennes et nos citoyens. C'est d'ailleurs en ce sens que nous annoncions, au début du mois d'avril, un vaste plan d'investissement pour le logement abordable et social en partenariat avec l'Office d'habitation Drummond, a souligné le maire de Drummondville, M. Alain Carrier. Je me réjouis également de cette tendance générale qui est une illustration de la bonne santé économique de notre ville. Vous le savez, créer les conditions favorables de croissance pour nos entreprises et nos citoyens est extrêmement important pour moi. "

- Alain Carrier, maire de Drummondville

PRÈS DE 50 M $ D'INVESTISSEMENTS

On rapporte des investissements de 47,5 millions $ dans les trois premiers mois de l'année en raison de 173 constructions neuves résidentielles, de l'unifamiliale au multilogement.

7,3 millions $ ont aussi été investis dans le secteur industriel par une nouvelle construction sur la rue Alfred-Nobel et un agrandissement sur la rue Rocheleau.