Fortissimo : débat d'idées sur les moyens de réaliser le projet

L'avenir du projet de la Fortissimo est débattu par les candidats aux élections à la mairie de Drummondville.

D'un côté, il y a le maire sortant, Alain Carrier, qui est d'avis que le projet dans sa forme actuelle n'est pas réalisable et qu'il faut revoir les attentes.M. Carrier affirme que le projet de la Fortissimo a été rejeté par plusieurs promoteurs puisqu'il engendrerait des coûts trop importants. Il soutient que l'investissement envisagé par la Ville de Drummondville est actuellement de 45 millions de dollars.

Ville de Drummondville (Plan provisoire)

De l'autre côté, la candidate à la mairie Stéphanie Lacoste est d'avis que de remettre en question le projet de quartier de l'ex-Fortissimo serait une grave erreur. Mme Lacoste est d'avis qu'il faut poursuivre le travail avec les promoteurs locaux afin de mettre sur pied le projet tel qu'imaginé, soit un quartier humain.

Le projet de la Fortissimo met en lumière un quartier mixte avec la présence notamment de logements (sociaux, familiaux, luxueux) et de maisons de ville, des espaces pour des commerces de proximité, une petite forêt urbaine, une promenade près de la rivière Saint-François et des surfaces sportives.

Stéphanie Lacoste.

"Le but c'est de faire mieux, c'est de faire plus beau, c'est de faire plus durable. C'est sûr qu'on est toujours à l'écoute de nos promoteurs. On est agile à la Ville de Drummondville. C'est une vision dont on se dote et on va travailler avec les gens terrain afin de s'assurer que celle-ci se concrétise."