Fortissimo : on s'approche de la décontamination du site

Le développement du site de l'ex-Fortissimo à Drummondville chemine bien. Les travaux de réhabilitation des sols du terrain de l'ancienne usine de textile s'effectueront dans les prochains mois alors que la Ville est en attente de l'autorisation du ministère de l'Environnement.

Ces travaux de décontamination seront exécutés au début de l'an prochain.

Parallèlement, la Ville poursuit deux mandats soit un en architecture afin de définir la stratégie de vente des lots et ce qu'il sera possible d'y construire. L'autre en est un d'ingénierie pour définir le plan de développement des infrastructures de l'ensemble du site.

DÉBUT DE LA CONSTRUCTION EN 2021

Le début de la construction du vaste projet sur le terrain de 1 million de pieds carrés sur la rue Heriot devrait s'effectuer en 2021. L'important projet d'écoquartier comprend des condos, des appartements et des commerces en plus d'une forêt urbaine et d'une promenade longeant la rivière St-François.

Le chantier majeur devrait être complété en 2025.