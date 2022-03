Fouilles illégales à Drummondville pour trouver un trésor

Un "vieux trésor" serait enterré à Drummondville depuis plus de 260 ans et certaines personnes voudraient fouiller des terrains illégalement pour le retrouver.

Des amateurs de fouilles par détecteurs de métaux et pelles ont ciblé des zones pour retrouver des objets anciens reliés à l’expédition du major Robert Rogers d’octobre 1759. Ce dernier aurait laissé certains items, notamment des statuettes et des écrits, en revenant d'une attaque contre Odanak après être parti initialement de la Nouvelle-Angleterre et être également passé par l'Estrie.

Anne S.K. Brown Military Collection

Certains veulent revendre la marchandise sur le marché noir ou des sites de reventes d'objets.

FOUILLES ILLÉGALES

Il s'agit cependant d'un procédé interdit, car les sites archéologiques sont sous la protection de la Loi sur le patrimoine culturel et qu'il faut un permis du ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Des adeptes de ces fouilles ont été aperçues au parc de la Fôret Drummond et sur des terrains privés.

Geneviève Treyvaud, archéologue pour le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki :

Grand Conseil de la Nation Waban-Aki

"Vous allez les voir avec les détecteurs, j'en ai déjà vu un près du stationnement de la Place d'Armes et du parc Woodyatt. (...) Ils vont avoir une pelle avec eux puis ils vont creuser pour trouver des objets. (...) C'est des activités qui durent un certain temps et ces gens là se font des collections puis les revendent."

Si vous êtes témoin de fouilles illégales, simplement en informer la Sûreté du Québec ou le Corps de police des Abénakis.