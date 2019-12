Fraudes dans les Walmart : 9 mois de prison pour les frères Poliquin

Deux frères ayant fraudé 24 Walmart, dont celui de Drummondville, écope de 9 mois de prison.

Luc et Stéphane Poliquin, âgés de 50 et 48 ans, ont plaidé coupables à des fraudes de plus de 5 000$ commises entre janvier 2017 et avril 2018.

Outre Drummondville, ils ont aussi sévi notamment à Sherbrooke, Saint-Bruno, Saint-Jérôme, Joliette, Beauport et même à Ottawa.

Le stratagème des 2 frères était simple ; ils achetaient d'abord légalement des articles. Une fois leurs emplettes rangées dans la voiture, ils retournaient acheter les mêmes articles. Lorsqu'ils étaient interceptés à la sortie par la sécurité, ils présentaient la facture des articles acquis légalement.

Selon les preuves présentées au tribunal, le stratagème représente plus d'une centaine de transactions frauduleuses chiffrées à plus de 11 000$

Les frères Poliquin ont été arrêtés grâce à la vigilance d'une gérante du Walmart de Sherbrooke.

Ils devront rembourser l'entreprise Walmart d'une somme de 5538$ chacun.

La Cour interdit aux frères de mettre les pieds dans tous les Walmart du Canada pour 2 ans.