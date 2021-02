Fraudes reliées à la PCU : plusieurs cas dans Drummond

Les fraudes reliées à la PCU (Prestation canadienne d'urgence) inquiètent le député de Drummond.

Martin Champoux affirme que le nombre de citoyens cognant à sa porte pour obtenir de l'aide à ce sujet est alarmant.

Plusieurs résidents de Drummond disent avoir reçu des Relevés 1 et T4 pour la PCU sans même qu'ils l'aient demandée ni touchée.

Plusieurs des victimes seraient des jeunes selon le député bloquiste.

" Des parents d'adolescents qui n'avaient pas le droit à la PCU, puisqu'ils n'ont jamais travaillé, appellent au bureau pour qu'on les aide. Même si le gouvernement a annoncé que les victimes de fraude n'auront pas à rembourser la PCU, il reste que c'est du stress pour ces gens qui devront passer des heures au bout du fil. D'autant plus que ces fraudes affecteront le crédit de leur enfant pour les années à venir."

Martin Champoux invite d'ailleurs les gens à vérifier leur compte à l'Agence du revenu du Canada afin de savoir s'ils ont été victimes d'une fraude.

Si c'est le cas, vous devez porter plainte à la SQ (819-478-2575) et ensuite contacter l'ARC (1 800 959-7383) avec le numéro de plainte, le nom du policier et son numéro. Vous devez aussi aviser le Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501, et au besoin, Service Canada au 1 866 274-6627.

Le député du BQ invite aussi les gens à contacter son bureau afin que son équipe puisse faire le suivi, la compilation des cas et agir en conséquence.