Garage agricole brûlé à Wickham

Un garage agricole de la route 139 à Wickham a complètement été rasé par le feu, hier (mardi). L'imposant panache de fumée était visible de loin.

Les flammes ont éclaté vers 14h30 dans l'annexe qui appartenait à la ferme Boisjoli alors que les pompiers sont arrivés sur place et l'embrasement été déjà généralisé.

Éric Beaupré - Vingt 55

Le feu a provoqué des dégâts importants, mais limités au bâtiment secondaire en raison de l'intervention rapide des sapeurs qui aura permis d'éviter la propagation.

CAUSE À DÉTERMINER

On ne signale pas de blessé durant l'intervention. La cause et l'origine du braiser reste à déterminer par l'enquête et les recherches qui sont toujours en cours.