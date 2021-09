Garderies : premiers locaux temporaires dans Drummond

De nouvelles places en garderies se développent à Drummondville et Notre-Dame-du-Bon-Conseil.

Le CPE Le Papillon enchanté accueille depuis quelques jours 18 nouveaux enfants, dont 10 poupons dans des locaux temporaires aménagés dans le Centre communautaire et récréatif Saint-Jean-Baptiste de Drummondville.

Les 18 places permanentes seront aménagées à même l'agrandissement du centre communautaire de la 18e avenue. Le chantier débutera en octobre.

L'accès aux locaux temporaires permet aux familles de bénéficier des nouvelles places plus rapidement.

"Lorsque nous avons entendu cette possibilité de locaux temporaires de la part du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, au printemps dernier, nous avons tout fait pour offrir ces places le plus tôt possible aux familles. Tout le personnel a contribué à ce projet et les parents contactés via la liste d'attente La Place 0-5 ont été agréablement surpris de notre appel." - France Tétreault, directrice générale du CPE Papillon enchanté

31 AUTRES PLACES À NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL

31 nouvelles places seront aussi ajoutées dans une autre installation du CPE à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Les travaux devraient se terminer vers la mi-octobre.

Une fois que le ministère de la Famille aura visité les lieux et donné son aval, les nouveaux enfants feront leur entrée.



Seules les places attribuées dans le cadre d'un appel de projets peuvent être créées dans une installation temporaire. Les locaux doivent entre autres être dotés d'un mécanisme permettant d'en contrôler l'accès en tout temps en plus d'être conformes aux normes d'incendie et être dotés d'équipements sanitaires adéquats.

Le montant des travaux pour aménager des locaux temporaires doit être inférieur à 50 000 $.