Gel de taxes à St-Cyrille-de-Wendover en 2021

St-Cyrille-de-Wendover adopte un budget d'un peu plus de 7,8 millions $, une hausse de 8,4% en appui à un développement général soutenu.

L'augmentation s'explique notamment par la hausse des frais d'enfouissement et de tri des matières recyclables et organiques, par l'embauche de personnel supplémentaire en urbanisme et en voirie, l'achat de matières premières pour la réparation et l'entretien de la chaussée, l'achat d'équipements de voirie, l'augmentation des coûts de la SQ et les règles sanitaires entourant la COVID-19.

GEL DE TAXES

La municipalité de St-Cyrille-de-Wendover maintient sa taxe foncière générale à 0,75$ du 100$ d'évaluation. Ce montant inclut les coûts pour les services de police et pour l'entente intermunicipale en loisirs. Le taux pour la taxe des services (matières résiduelles/recyclables et fosses septiques) demeure le même en 2021.

PARCS, CENTRE COMMUNAUTAIRE ET NOUVELLE SURFACE DE DEK

Le budget 2021 inclut des sommes pour divers services des Loisirs et Sports comme le camp de jour estival, l'aréna et la bibliothèque. Des montants sont réservés pour l'aménagement des parcs de quartier (50 000$) et du futur centre communautaire (50 000$).

Parmi les dépenses, on retrouve des sommes notamment pour le réaménagement de l'hôtel de ville (52 000$), le Service incendie - équipements (21 000$), pour la route 122 - aqueduc et égout (15 000$) et le projet #2 de Dek hockey (17 000$).