Gestion de l'offre : des producteurs inquiets au Centre-du-Québec

La protection du système de gestion de l'offre demeure un enjeu important pour des producteurs du Centre-du-Québec.

Les producteurs et transformateurs du Québec ont été durement touchés par les 3 derniers accords de libre-échange signés par le Canada.

Pour le Québec, les pertes permanentes se chiffrent à au moins un demi-milliard de dollars par année. L'aide promise par Ottawa tarde à être versée aux producteurs.

Le Centre-du-Québec compte 871 fermes sous la gestion de l'offre, dont 166 dans la MRC de Drummond. Il s'agit principalement d'élevage de bovins laitiers et production laitière et d'élevage de volailles et production d'œufs.

Les producteurs demandent à Ottawa de tenir l'engagement moral qu'il a pris quant à la protection du système de gestion de l'offre. Ils sont appuyés par les élus(es) du Bloc Québécois.

Le BQ a déposé il y a plus d'un an le projet de loi C-216. Ce projet de loi fait en sorte d'inclure la protection de la gestion de l'offre dans les responsabilités du ministre des Affaires étrangères. Le Bloc Québécois demande au gouvernement Trudeau et aux autres élus de voter pour ce projet de loi afin de sauver la souveraineté alimentaire.