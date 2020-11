Gestion des déchets : un autre prix pour Drummondville

Pour une deuxième année consécutive, Drummondville est reconnue comme modèle en gestion des matières résiduelles.

Drummondville compte parmi neuf organisations municipales qui se sont distinguées pour l'année 2018 lors de la deuxième cérémonie GMR Pro.

L'évènement a eu lieu dans le cadre du 21e Colloque en gestion des matières résiduelles du Réseau Environnement.

Drummondville a aussi reçu la mention "Projet coup de coeur" pour le projet pilote de collecte intelligente hebdomadaire avec tarification incitative.

Au fil des ans, Drummondville a mis plusieurs projets de l'avant pour réduire l'enfouissement et augmenter la valorisation des déchets (récupération/compostage).

Parmi les projets, on retrouve notamment :

- Hausse des tonnages de matières organiques et recyclables avec le Programme Bac + et la modulation des fréquences des collectes;

- Implantation de la collecte des matières organiques dans les grands restaurants, les écoles, les garderies et à l'hôpital Sainte-Croix;

- Service de collecte des matières recyclables et organiques offert aux industries, commerces et institutions;

- Collecte des matières organiques à l'année;

- Campagnes de sensibilisation du public en continu;

- Création des applications Web " Info matières résiduelles " et " Gèretapoubelle ";

- Certification " ICI on recycle " dans certains bâtiments municipaux.