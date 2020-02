Gilles Duceppe et Yves-François Blanchet à Drummondville

Gilles Duceppe et Yves-François Blanchet seront de passage à Drummondville ce soir (lundi).

Ils seront les invités d'honneur du cocktail dînatoire en marge de l'Assemblée générale annuelle du Bloc Québécois de Drummond.

Martin Champoux, député de Drummond



" Gilles Duceppe est un des grands bâtisseurs du Québec d'aujourd'hui. C'est un des Québécois les plus respectés et les plus respectables ayant foulé le parterre de la Chambre des communes. Qui de mieux qu'Yves-François pour reprendre le flambeau et le porter aussi dignement. Quand je pense à ces deux grands leaders, je ressens une grande fierté de faire partie de cette belle famille, mais surtout une grande fierté d'être Québécois."

L'événement se tient à l'Espace Mandeville.