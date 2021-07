Girardin déploiera près de 3000 autobus électriques

Girardin déploiera plus de 1 200 nouveaux autobus scolaires électriques au cours des prochains mois. L'entreprise drummondvilloise vient de conclure des ententes avec des transporteurs indépendants.

Des autobus de type A, C et D seront produits pour fournir près d'une centaine entreprises présentes dans toutes les régions du Québec.

Ces ententes contribueront à l’atteinte des objectifs de déploiement de 65 % du parc d’autobus scolaires d’ici 2030 alors que ces autobus électriques offrent entre 160 et 193 km d'autonomie.

« Les ententes signées pour plus de 1 200 autobus électriques ont été réalisées jusqu’à présent avec seulement 99 clients sur un bassin total de 574 clients. Lorsque l’on aura fait le tour de tous nos clients, nous estimons que ce chiffre avoisinera près de 3 000 autobus électriques. Ceci démontre clairement la confiance de la clientèle envers Girardin et ses produits. Elle connait très bien notre capacité de livrer la marchandise et surtout l’excellent soutien que nous sommes en mesure de lui offrir durant cette importante transition vers le transport électrique. »

- Michel Daneault, vice-président de Girardin