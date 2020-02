Girardin fait une acquisition américaine

Girardin met la main sur les actifs de la société américaine School Lines. School Lines Connecticut est un distributeur des autobus Blue Bird.

Girardin est pour sa part le distributeur officiel d'autobus scolaires Blue Bird et minibus Micro Bird. Girardin précise que la société américaine continuera d'exister sous le nom School Lines, qu'elle restera à North Brandford et qu'elle garde l'équipe en place.

Girardin a fait savoir que School Lines Connecticut continuera d'offrir les autobus du constructeur américain Blue Bird ainsi que les minibus Micro Bird par Girardin fabriqué au Québec avec motorisations au diesel, au propane, à l'essence, au gaz naturel et électrique.

Dave Girardin , président de Girardin :

"Nous sommes heureux d'accueillir l'équipe de School Lines Connecticut dans la famille d'entreprises Girardin. Cette transaction, ainsi que d'autres investissements prévus, augmentera l'offre de produits et la capacité d'entretien de School Lines Connecticut et renforcera sa position dans le Nord-Est. Une offre étendue de pièces et de services créera sans aucun doute de grandes opportunités pour nos clients communs dans le Connecticut ."