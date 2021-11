Grève de 4 jours dans les CPE affiliés à CSN

Les éducatrices en CPE affiliées à la CSN de Mauricie et du Centre-du-Québec seront à nouveau en grève à compter de lundi prochain, et ce, pour quatre jours.

Le mouvement de grève touche 15 CPE en Mauricie et 7 CPE au Centre-du-Québec, dont 2 à Drummondville : Mini campus et Les P'tites Abeilles. Leur débrayage va coïncider avec la sortie des éducatrices affiliées à la CSQ au Québec qui manifesteront du 22 au 24 novembre.

Le syndicat réclame des hausses salariales. De son côté, le gouvernement souhaite porter la semaine de travail à 40 heures. Les négociations intensives vont se poursuivre dans les prochains jours.

« À venir à date, on avait des négociations 2 à 3 jours par semaine. Là, ça veut dire que jusqu'à vendredi, c'est intensif. C'est un blitz. Ça veut dire qu'ils sont prêts à négocier jour et nuit, tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas une entente de principe. Les négociations vont se poursuivre à huit clos pendant ces jours-là de négociation. Donc, ni le patronal ni le syndicat ne peut parler des avancés.»

Suzie Gaillardetz, présidente du Syndicat régional des travailleuses et travailleurs en CPE du Cœur du Québec