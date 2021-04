Grève de courte durée pour les professionnels de l'éducation

Les professionnelles et professionnels de l'éducation du grand Drummond seront en grève ce jeudi avant-midi (29 avril).

Ils veulent manifester leur insatisfaction à l'égard des offres du gouvernement du Québec, jugées inacceptables.

Le mouvement touche quelque 1 000 membres du Syndicat du personnel professionnel du Coeur et du Centre-du-Québec.

Il s'agit notamment de psychologues, de psychoéducateur, d'orthophoniste, de conseiller en orientation, d'orthopédagogues...etc.

MANIFESTATIONS AU CENTRE-DU-QUÉBEC

À Drummondville, la manifestation sera devant les bureaux d'André Lamontagne, député de Johnson et ministre responsable du Centre-du-Québec.

Des manifestations sont aussi prévues à Victoriaville, Bécancour, Trois-Rivières, Shawinigan et La Tuque.

DES CONDITIONS DIFFICILES

La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec représente 19 syndicats regroupant 10 000 membres répartis dans la quasi-totalité des centres de services scolaires du Québec, francophones et anglophones, ainsi que des commissions scolaires Crie et Kativik.

Récemment, la FPPEQ-CSQ a fait savoir qu'un professionnel de l'éducation sur 4 songe à quitter son emploi au Centre-du-Québec.

Selon l'enquête, la grande majorité d'entre eux pointe du doigt des conditions de travail difficiles.