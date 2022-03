Grève des fonctionnaires provinciaux à Drummondville

Plus de 200 travailleurs de la fonction publique à Drummondville font la grève aujourd'hui (mercredi). Il s'agit d'employés du palais de justice, mais aussi des bureaux de divers ministères et à l'Office des personnes handicapées du Québec.

C'est la première journée de grève d'un mandat de 10 jours voté à 81 % en faveur par les membres dans les dernières semaines. Les services essentiels sont toutefois maintenus.

Des hausses salariales sont demandées, mais la pandémie et la pénurie de main-d'oeuvre ont aussi affecté durement les fonctionnaires qui peinent à fournir.

L'avancement serait également difficile en raison de la loi 60.

"Cette loi dit : "on ne reconnaîtra plus votre expérience, si vous n’avez pas de BAC, vous ne serez pas capable d'aller plus haut et vous ne pourrez pas atteindre des postes professionnels". (...) En plus de ne pas avoir de méthode de rétention, bien là on devient détenu, c'est de la détention dans notre travail. Pensez pas aller plus haut dans la fonction publique si vous n'avez pas de BAC."

- Frédérick Dagenais, président régional du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ)