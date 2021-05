Grève des profs : semble vouloir être évitée dans Drummond

Le retour de la grève des professeurs du grand Drummond semble vouloir être évité. La majorité des enseignants de la région ont approuvé les dernières offres patronales dans une assemblée tenue hier soir (mercredi).

81 % des 530 membres qui ont pris part à la rencontre ont accepté la proposition de la table sectorielle.

Elle comprend notamment des majorations de salaires pour les 6 premiers échelons salariaux et pour le dernier en plus d'une légère baisse du ratio du nombre d'élèves par classe au préscolaire alors qu'il n'y aurait pas de changement au primaire et au secondaire. Le président du Syndicat de l'enseignement de la région de Drummondville, Guy Veillette, nous a cependant confié que les offres ont été acceptées à contrecœur par certains, surtout en raison du manque de changements entourant l'allègement des tâches.

ENCORE UN MANDAT DE GRÈVE EN MAIN

Les professeurs ont encore un mandat de 4 jours de grève en poche.

Reste à connaître l'issue des négociations à la table intersectorielle qui comprend aussi d'autres membres de la fonction publique, dont des employés du réseau de la santé.