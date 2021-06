Groupe Le Canadien produira son propre fromage à Notre-Dame-du-Bon-Conseil

Une nouvelle fromagerie artisanale verra le jour à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Elle s'établira dans les bureaux administratifs du Groupe Le Canadien, au coin du rang de Rivière et de la route 122.

Capture d'écran - Street View

Le lieu servira surtout à l'autoproduction pour la chaîne de restaurants du groupe alors que la production industrielle et la vente commerciale ne sont pas dans les plans.

"Ce n'est pas parce qu'on est insatisfait de la Fromagerie St-Guillaume, au contraire, c'est un modèle ! C'est juste que Notre-Dame-du-Bon-Conseil est un village très axé sur le lait. On a la plus grosse usine de production de cheddar au Canada. Il y a aussi des excellentes fermes laitières chez nous alors on s'est dit que ça donnerait une belle valeur ajoutée à nos poutines !"

Gracieuseté - archives

- Laurent Proulx, chef de la direction du Groupe Le Canadien