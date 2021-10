Guy Nobert priorise l'amélioration de la sécurité dans le district 9

L'amélioration de la sécurité dans les rues du district 9 de Drummondville est l'une des priorités de Guy Nobert.

Le candidat aux élections municipales est d'avis que la hausse de la circulation automobile et l'absence de trottoirs causent beaucoup d'irritants.

" Les automobilistes, les marcheurs et les cyclistes doivent se partager la même voie de circulation ce qui rend les déplacements plus hasardeux surtout près des parcs et de l'école aux Quatre-vents. Une problématique sur laquelle le prochain conseil municipal devra se pencher rapidement après les élections."