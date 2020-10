Halloween : oui à Drummondville, mais avec beaucoup de prudence

Drummondville ne ferme pas la porte aux festivités d'Halloween, mais invite les gens à considérer leur décision et surtout à suivre les règles.

Le maire de Drummondville, Alain Carrier, rappelle que la traditionnelle activité n'est pas interdite, mais qu'il ne l'encourage pas en zone d'alerte maximale, comme c'est le cas à Drummondville.

" Nous demandons à tous les citoyens d'agir avec prudence et de faire preuve de jugement s'ils décident d'aller de l'avant avec la collecte de bonbons de maison en maison ou avec la distribution de bonbons à partir de leur domicile. Il est très important d'observer toutes les règles sanitaires si nous voulons que l'Halloween se passe sans problème. "

Trois conditions principales ont été posées par la Direction générale de la santé pour la collecte de bonbons du 31 octobre soit le respect de la bulle familiale, la cueillette de bonbons à 2m des occupants des maisons visitées et ne jamais entrer dans les maisons.

IStockphoto.com/jenifoto

DE LA SURVEILLANCE DANS LES RUES

La Sûreté du Québec (SQ) patrouillera sur le territoire drummondvillois le samedi 31 octobre, de 16 h à 20 h, bien qu'un fort achalandage ne soit pas attendu. La surveillance se fera, notamment, avec l'ajout de la patrouille équestre, et sera complétée par des professionnels du Service de sécurité incendie et sécurité civile et plusieurs autres partenaires.

DES DÉCORATIONS POUR L'ESPRIT D'HALLOWEEN

Au cours des prochains jours, la Ville de Drummondville va décorer plusieurs lieux de son territoire pour souligner cette fête prisée par les familles. À l'occasion de leurs déplacements, les citoyens pourront entrevoir ces clins d'œil au parc Woodyatt, sur la promenade Rivia, ainsi que dans les vitrines extérieures de la bibliothèque publique.