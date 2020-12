Han-Logement construira des logements abordables à Drummondville

Un projet de nouveaux logements abordables pour les personnes à mobilité réduite verra le jour d'ici 3 ans à Drummondville.

Il s'agit d'un projet de l'organisme à but non lucratif Han-Logement, soutenu par le Fonds immobilier de solidarité FTQ.

L'organisme veut construire 400 nouveaux logements abordables (50 immeubles de 8 logements 3 ½ et 4 ½) dans différentes régions du Québec.

Les logements s'adressent aux personnes autonomes vivant avec un handicap physique/intellectuel ou un trouble de spectre de l'autisme (TSA).

Les régions visées pour la construction sont le Centre-du-Québec, la Mauricie, l'Estrie, la Montérégie et la Beauce.

Paul Champagne, directeur général de OBNL Han-Logement

« Nous avons un modèle d’affaires novateur, économiquement viable et autonome puisque les revenus de loyers couvrent 100 % des coûts d’opération. Par ailleurs, le concept d’habitations sociales que nous proposons tient compte des nouveaux enjeux de distanciation en offrant des immeubles de huit logements sur un seul niveau et sans aires communes. Le plan de développement que nous annonçons aujourd’hui en partenariat avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ et nos autres collaborateurs, pour les années 2021-2026 comprend deux phases. La première, de 2020 à 2023, prévoit la construction de 160 logements principalement dans deux nouveaux pôles de développement de la Montérégie (Saint-Hyacinthe et Granby) et du Centre-du-Québec (régions de Drummondville et Victoriaville). Ces logements seront construits dans un rayon de 50 km autour de la ville centre. La deuxième phase, de 2024-2026, prévoit quant à elle 240 nouveaux logements dans deux autres régions, la Mauricie (région de Trois-Rivières) et la Beauce (régions de Saint-Georges et Thetford Mines). Comme nous l’avons toujours fait, nous voulons faire du bien une ville à la fois, une personne à la fois. »