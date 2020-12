Hausse de 2 % du budget à St-Germain-de-Grantham

St-Germain-de-Grantham adopte un budget d'un peu plus de 6.8 millions $ pour 2021.

Il s'agit d'une hausse de 2,29 % par rapport aux prévisions budgétaires de 2020.

L'augmentation s'explique notamment par une hausse de la quote-part de la MRC de Drummond, une hausse du coût de la Sûreté du Québec, une augmentation des coûts pour les matières résiduelles et une somme planifiée pour les élections générales de novembre 2021. Les plus grosses dépenses se trouvent au niveau des règlements d'emprunt, de la voirie/neige, des loisirs, la SQ et l'administration générale.

Municipalité de St-Germain-de-Grantham

St-Germain-de-Grantham adoptera en janvier les nouveaux taux relatifs notamment à la taxe foncière et aux taxes de service.