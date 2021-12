Hausse de 30 % des plaintes pour maltraitance au CIUSSS

Une hausse de 30 % des plaintes pour maltraitance a été enregistrée dans la dernière année au CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec. 94 dossiers ont été traités comparativement à 72 plaintes l'an dernier.

Il s'agit surtout de maltraitance physique et psychologique par des usagers, mais aussi des cas de négligence par le personnel. Près de 40 % des cas furent rapportés en CHSLD et 20 % en résidence privée pour aînés alors que la balance provient d'autres ressources.

Cette augmentation ne signifierait pas systématiquement une hausse des cas de maltraitance, mais possiblement que les personnes ont été portées davantage à faire des signalements.

iStock

RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSAIRE

La commissaire aux plaintes et à la qualité des services, Lucie Lafrenière, a émis des recommandations pour près du 2/3 des cas rapportés.

Parmi ces propositions, on retrouve l’ouverture d’un régime de protection avec le curateur public, l'ajout de personnel en soirée et la nuit et la mise en place de comité de résidents dans certaines RPA.