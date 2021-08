Hausse de clientèle et nouveautés pour la rentrée dans Drummond

Plus de 13 360 élèves vivent une rentrée à nouveau particulière et sous le signe de la nouveauté dans le grand Drummond. Le port du masque est notamment obligatoire dans les classes et pour les déplacements alors que le Centre-du-Québec fait partie des régions où les mesures sanitaires ont été rehaussées dans les derniers jours.

On dénote ainsi une hausse de 405 étudiants au préscolaire, primaire et secondaire. L'utilisation de classes temporaires est toujours de mise alors que 17 classes modulaires s'ajouteront à l'école secondaire La Poudrière et 8 de plus à l'école secondaire Jean-Raimbault.

Gracieuseté

3 NOUVELLES ÉCOLES EN CHANTIER

Le chantier de la nouvelle école primaire à St-Lucien sera lancé sous peu alors que les élèves seront relocalisés dans l'église pour la prochaine année.

La nouvelle école primaire du secteur de la Marconi accueille aussi ses premiers élèves malgré quelques travaux de parachèvement à compléter. Les travaux de construction de la nouvelle école secondaire dans le secteur Saint-Nicéphore s'amorceront aussi prochainement.

PORTRAIT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Par ailleurs, 751 élèves sont aussi inscrits à la formation professionnelle et près de 1 000 sont attendus en cours d'année dans les divers cours de la formation générale aux adultes.

Le nouveau pavillon dédié au secteur de l'alimentation accueillera aussi ses premiers élèves derrière l'Hôtel de Ville de Drummondville. Il regroupe aussi les cours en soins esthétiques et de la santé. Il portera le nom de CFP Paul-Rousseau - Centre Alessa (pour Alimentation, Esthétique et Santé).

CSSDC