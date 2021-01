Hausse des ventes de maisons à Drummondville malgré la pandémie

On remarque une hausse marquée des prix sur le marché immobilier résidentiel de Drummondville dans la dernière année. C'est ce qui ressort du plus récent bilan de la Chambre immobilière Estrie-Mauricie-Centre-du-Québec. Les statistiques sont établies d'après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.

Au cumul de l'année 2020, 804 ventes ont été conclues à Drummondville, une hausse de 13%.

Parmi les transactions réalisées, l'unifamiliale occupait la plus grande part, avec 674 ventes (+7 %). En moindre proportion, on a également recensé 30 transactions de copropriétés et 82 de "plex" de deux à cinq logements (+26 %).

LES PRIX AUSSI À LA HAUSSE

Le prix médian des unifamiliales a connu une forte hausse de 15 %, alors que la moitié des maisons se sont négociées à plus de 212 000 $.

Au chapitre de l'offre, on dénombrait en moyenne 320 inscriptions en vigueur sur le système Centris, soit 32 % de moins qu'au cours de l'année précédente. Les propriétés affichaient " À vendre " moins longtemps en 2020, avec un délai moyen de 103 jours (-7 jours), toutes catégories de propriétés confondues.