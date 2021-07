Hausse du prix de l'essence pour les vacances ?

Le prix de l'essence pourrait augmenter prochainement au Centre-du-Québec et ailleurs en province.

Du moins c'est ce que craint CAA-Québec à la lumière de différents indicateurs, dont la flambée du prix du pétrole sur les marchés mondiaux.

Plusieurs personnes partiront en vacances prochainement et les détaillants pourraient compter sur cette hausse de consommation pour renflouer leur coffre après avoir été durement affectés par la crise de la COVID-19, notamment en raison du confinement et du couvre-feu. On remarque aussi une pression à la hausse par rapport au prix du litre d'essence dans plusieurs régions du Québec.

Par exemple, au Centre-du-Québec, le prix réaliste du litre d'essence à la pompe estimé par CAA-Québec est de 1,33$ alors que le prix moyen à la pompe dans la région est actuellement de 1,29$ le litre.