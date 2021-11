Hausse du prix des aliments : du jamais vu selon les restaurants de Drummond

La hausse du prix des aliments n'affecte pas seulement votre panier d'épicerie, mais aussi les restaurateurs du grand Drummond.

Le coût de plusieurs produits a augmenté de 10 à 25 % depuis le début de l'année alors que pour d'autres produits, comme l'huile, le prix a doublé. Du jamais vu selon l'industrie de la restauration.

L'impact se fait ressentir sur le prix des plats offert en restaurant alors que les marges de profits sont minces pour les restaurateurs. Elles oscillent entre 3 et 6 %. Plusieurs restaurateurs mettent à jour leur menu une fois par année, au printemps, mais cette année certains en sont à une troisième ou quatrième version en raison des augmentations.

Julie Arel, copropriétaire du restaurant La Muse de Drummondville :

"Les clients qui viennent au restaurant savent un peu à quoi s'attendre, mais ne veulent pas payer un burger 36 $ ! C'est pour ça qu'il faut faire des pieds et des mains pour garder notre qualité et ne pas trop monter nos prix. Ça demande vraiment de gros efforts ! (...) Pour la première fois en 30 ans dans la restauration, "l'écoeurantite" est pas loin, mais quand tu retournes au resto, la passion revient !"

Comme solution, Mme Arel vient de proposer à certains employés de s'associer avec elle et son conjoint afin de les garder en plus d'avoir haussé les salaires.

Laurent Proulx, propriétaire du Groupe Le Canadien, vit également l'impact de la hausse du prix des aliments, mais différemment :

"On a la chance d'être un groupe de restauration, on a beaucoup de pouvoir d'achat. C'est ce qui nous permet de limiter les hausses le plus possible en préservant nos marges tout en offrant aux clients quelque chose à bon prix, mais il faut se casser la tête et travailler fort pour rester compétitif ! "