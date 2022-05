Haute sécurité entourant le congrès de la CAQ à Drummondville

Les blocs de béton, clôtures et détours s'accumulent autour du Centrexpo Cogeco à Drummondville en marge du congrès de la CAQ qui s'y tiendra ce week-end. On demande aux citoyens d'éviter le secteur le plus possible. Les mesures de sécurité ont été rehaussées encore aujourd'hui (vendredi) pour prévenir les débordements attendus avec les manifestations qui s'organisent.

Des rassemblements de syndiqués de la fonction publique, des camionneurs artisans sont prévus en plus d'autres mouvements, mais davantage pour la journée de demain (samedi).

Certains résidents du secteur appréhendent le nombre de personnes qui pourraient s'accumuler près du centre des congrès qui est entouré de maisons et de commerces.

PIRES SCÉNARIOS ENVISAGÉS POUR PRÉVENIR

"On a travaillé avec la Sûreté du Québec qui a envisagé les pires scénarios. L'objectif c'est de couvrir tous les angles. (...) Les informations qu'on a c'est que les manifestants qui ont l'intention de faire ça de façon pacifique. " - Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville

Des bacs de poubelles et des toilettes chimiques ont même été ajoutés par la Ville près du Centrexpo (devant le Grand Hôtel Times) pour garder le secteur propre durant les prochains jours.

Mme Lacoste insiste sur le droit des manifestants, mais exige le civisme.

"Les manifestants sont les bienvenus à Drummondville, mais j'en profite toujours pour leur dire d'utiliser nos restaurants et nos commerces. (...) Je demande par contre que tout soit fait dans le respect, soit au niveau du bruit, de l'environnement et de la circulation." - Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville

AUTRES RASSEMBLEMENTS ET DÉTOURS

Un autre rassemblement s'organiserait aussi au Parc Woodyatt dimanche au centre-ville, c'est pourquoi le pont Curé-Marchand (vieux pont) sera fermé à la circulation automobile pour la fin de semaine.

Cette fermeture s'ajoute aux nombreuses rues fermées dans le secteur du Centrexpo depuis quelques heures.

