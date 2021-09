Hélène Laroche quittera la politique municipale au terme de son mandat

Les gens de Saint-Cyrille-de-Wendover devront se choisir un nouveau maire ou une nouvelle mairesse.

L'actuelle mairesse, Hélène Laroche, a fait le choix de ne pas se représenter aux élections municipales de novembre. Sa décision a été prise afin de mettre sa santé au coeur de ses priorités. Elle affirme qu'elle restera tout de même impliquée dans la communauté.

Auparavant conseillère municipale, Hélène Laroche a été élue mairesse de Saint-Cyrille-de-Wendover en 2017.

Elle se dit entièrement satisfaite de son travail des dernières années, dont la consolidation des infrastructures du 3e Rang de Simpson, la rentabilisation du centre de valorisation des eaux, la signature d'ententes avec différents promoteurs d'ensembles résidentiels, la gestion de l'aréna...etc.

L'organisation des Fêtes du 150e, le travail acharné pour obtenir une 2e école primaire et la fourniture de la fibre optique en septembre 2022 pour tous les non ou mal branchés sont aussi des projets importants et significatifs pour Mme Laroche.

Elle s'estime d'ailleurs chanceuse d'avoir pu compter sur des conseillers municipaux "chevronnés" et une communauté forte.