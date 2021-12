Horaire des Fêtes maintenu malgré la pénurie de main-d'oeuvre

Vous allez pouvoir effectuer votre magasinage des Fêtes en soirée encore cette année à Drummondville. Malgré la pénurie de main-d'oeuvre, plusieurs commerces demeureront ouverts jusqu'à 21h.

Ailleurs au Québec, des magasins et centres commerciaux ont dû réduire les moments d'ouverture en soirée.

Promenades Drummondville - Facebook

Les Promenades Drummondville ont repoussé à lundi prochain le début de l'horaire des Fêtes de 9h à 21h. La chaîne responsable du centre d'achats a pris cette décision pour ces établissements hors des grands centres.

La directrice générale, Catherine Ménard :

"Si on regarde un peu nos horaires actuels, il y a 98 % de nos marchands qui sont ou seront ouverts selon les heures demandées. C'est certain que pour plusieurs des employés, ils feront plus d'heures qu'à l'habitude. Ça devient des semaines un peu plus longues à travailler pour certains, mais les heures sont couvertes pour la plupart."