Ian Lacharité veut devenir maire de Wickham

Il y aura une course à la mairie de Wickham, une première en 16 ans. Ian Lacharité a décidé de briguer le poste, lui qui est conseiller municipal depuis deux mandats.

Le principal intéressé voulait offrir un choix aux résidents de la municipalité alors que Carole Côté est la mairesse sans opposition depuis 2009.

M.Lacharité a confié au Vingt 55 qu'il souhaitait attirer de jeunes familles et des entreprises à s'établir à Wickham. Parmi ses dossiers prioritaires, on retrouve la rétention de la main-d'oeuvre, le développement immobilier, l'agrandissement du parc industriel ainsi que la réfection du système des eaux usées et le renouvèlement la convention collective des employés municipaux.

La campagne électorale municipale sera lancée dans les prochaines semaines et le vote se tiendra le 7 novembre prochain.