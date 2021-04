Matinée de grève pour les 1 385 enseignants du grand Drummond. La ligne de piquetage s'échelonnera de 7h45 à 9h15.

Les élèves du primaire et du secondaire doivent se présenter seulement entre 9h40 et 10h30 à l'école alors les brigadiers seront présents durant cette période. Il n'y a pas de transport scolaire et de service de garde ce matin, mais l'horaire habituel reprendra en cours de journée et pour le retour à la maison. Les cours de la formation professionnelle débuteront à 9h45.

LE SYNDICAT QUESTIONNE LE REPORT DU TRANSPORT SCOLAIRE

Le Syndicat des enseignants de la région de Drummondville (SERD) se surprend du plan de la journée proposé par le Centre de services scolaire des Chênes.

"Ils savent depuis le 1er avril à 6h30 du matin ! M.Maltais (Lucien Maltais, directeur général du CSS des Chênes) avait tout reçu l'information pour organiser le transport scolaire. C'est quand même assez paradoxal que d'autres centres de services scolaires aient réussi à retarder le transport scolaire, mais ici, ça l'air impossible à organiser." Gracieuseté - archives - Guy Veillette, président SERD

Cette grève a pour but de mettre de la pression pour faire avancer les négociations de convention collective qui achoppent depuis 18 mois, notamment sur les conditions de travail et les salaires. Les enseignants demandent une nouvelle composition des classes, un allègement de la tâche et moins de précarité.

GRÈVE MALGRÉ LA PANDÉMIE

Il s'agissait du dernier recours des professeurs malgré le contexte de la pandémie.

"Il ne nous reste pas grand-chose à faire à part la grève ! Toutes nos actions comme les récréations prolongées, le retard dans les bulletins et le port du chandail syndical les jeudis ont été contestées devant le Conseil des services essentiels par la partie patronale. (...) Le gouvernement de la CAQ avait fait de grandes promesses telles que la valorisation de la profession et des augmentations salariales, mais les actions n'ont pas suivi les paroles." - Guy Veillette, président SERD

Il reste encore 4 journées de grève à utiliser au moment opportun, mais le syndicat ne les utilisera pas s'il dénote des avancées dans les négociations durant les prochains jours.