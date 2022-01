IMAGES - L'agrandissement du Cégep de Drummondville serait grandiose

Le projet d'agrandissement du Cégep de Drummondville devrait se concrétiser prochainement et on peut voir à quoi va ressembler le projet. L'institution a partagé des images des croquis sur les réseaux sociaux et elles se retrouvent sur notre site web.

Rappelons que l'établissement collégial de la rue Saint-Georges doit s'agrandir afin de pouvoir accueillir davantage d'étudiants. Plus de 2300 étudiants fréquentent les lieux chaque session alors que plus de 400 admissions ont été refusées dans la dernière année, notamment en raison du manque d'espace.

L'agrandissement projeté serait de 6 000 mètres carrés, soit le tiers de la superficie actuelle. Les nouveaux locaux pourraient être situés vers la rue Marchand ou même Baril.

Cégep de Drummondville - Facebook

RÉPONSE IMMINENTE ?

Une réponse pour l'approbation du projet par le ministère de l'Enseignement supérieur serait imminente. Le Cégep de Drummondville souhaite que le projet d'agrandissement se concrétise en 2023 ou 2024.