Immobilier : encore un marché de vendeurs au Centre-du-Québec

Les prix du marché immobilier sont encore assez élevés au Centre-du-Québec malgré un certain relâchement dans les dernières semaines. La période demeure propice aux vendeurs actuellement.

Pour les résidences unifamiliales, on dénote une baisse de 54 % du nombre de maisons sur le marché comparativement à 2019, soit une année plus normale. Le prix médian se situe à 220 000 $ comparativement à 180 000 $ l'an dernier.

Nathalie Bisson, vice-présidente de la Chambre immobilière de l'Estrie/Mauricie/Centre-du-Québec :

Gracieuseté

"Plusieurs personnes ont décidé de ne pas mettre leurs maisons en vente et décidé d'attentdre un peu. (...) Les acheteurs qui se sont retenus en 2020 à cause de la pandémie ont décidé d'acheter cette année. Les deux mis ensemble ont provoqué un décalage à sens contraire, donc moins de mise en vente, plus d'acheteurs sur le marché et plus d'acheteurs sur les mêmes propriétés."

UN PLAFOND POUR LES COMMISSIONS ?

Québec Solidaire propose de fixer un plafond à la commission des courtiers pour éviter une surenchère.

Mme Bisson croit plutôt que cette proposition aurait l'effet inverse, car il y aurait un effet seulement pour les vendeurs et non pour les acheteurs en ne donnant pas vraiment un meilleur accès à la propriété. Elle est d'avis que la meilleure situation reste d'avoir une multiplication d'offres pour provoquer une certaine baisse des prix.