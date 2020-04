Important don de la CSDC pour protéger les travailleurs de la santé

La Commission scolaire des Chênes fait aussi sa part pour protéger les travailleurs de la santé et des services sociaux dans la lutte au coronavirus.

La commission scolaire a remis près de 28 000 gants de toutes grandeurs, un peu plus de 500 blouses, chaussons et couvre-cheveux, de même qu'environ 600 items divers tels des masques (chirurgicaux ou de procédure), visières et gels désinfectants.

Ces équipements sont habituellement utilisés dans des programmes de formation professionnelle en soins de santé, esthétique ou soudage-montage.

Lucien Maltais, directeur général de la Commission scolaire des Chênes Gracieuseté - CSDC

" Il allait de soi que nous fassions notre effort, si modeste soit-il, au même titre que bon nombre d'organismes publics. Nous l'avons fait dès que nous avons été informés d'une menace potentielle de rupture de stock dans le secteur de la santé. C'était la moindre des choses dans le contexte actuel. La santé et la sécurité de toute la population doivent primer sur toute autre considération. "