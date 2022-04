Inauguration de l'école de la Marconi à Drummondville

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, était de passage cet après-midi à Drummondville pour l'inauguration officielle de la nouvelle École de La Marconi.

Près de 24 millions $ ont été investis pour construire l'école primaire du secteur du même nom qui accueille des élèves depuis septembre dernier avec une concentration en musique. L'établissement de la rue des Tours regroupe 24 classes, dont trois de maternelles 4 ans, trois de maternelle 5 ans et 18 autres groupes en plus d'un gymnase double et d'espaces vitrés.

NOUVELLE ÉCOLE SECONDAIRE EN CHANTIER

La construction de la nouvelle école secondaire près du parc Boisbriand et de l'école à l'Orée-des-Bois dans le secteur St-Nicéphore progresse bien. La fin du chantier est prévue à l'automne 2023 pour une capacité de plus de 1300 étudiants.

CSS des Chênes

Le nouveau centre de formation professionnelle en alimentation a aussi permis de réaménager l'école secondaire Maire-Rivier. À cela s'ajoute le chantier de la nouvelle école primaire à St-Lucien qui est également en cours.

QUATRE DEMANDES DE NOUVELLES ÉCOLES

Le Centre de services scolaire des Chênes est aussi en attente d'approbation pour quatre demandes, notamment une nouvelle école primaire qui serait située à Drummondville, au nord de l'autoroute 20 vers St-Majorique.

Le souhait est aussi d'ajouter des écoles primaires à St-Cyrille-de-Wendover et Notre-Dame-du-Bon-Conseil en plus de vouloir démolir l'actuelle école de Lefebvre pour en construire une nouvelle.

"C'est un dossier qu'on suit toutes les années. On met à jour notre capacité d'accueil selon les statistiques de la population pour faire des demandes en conséquence. (...) Pour le gouvernement, c'est des choix difficiles, car ils doivent prioriser des projets à travers tout le Québec. (...) On le sait que c'est une question de temps avant d'avoir l'acceptation." - Lucien Maltais, directeur général du Centre de services scolaire des Chênes

Les réponses pourraient se retrouver dans le prochain Plan québécois des infrastructures.