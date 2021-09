Inauguration des sentiers illuminés du boisé Valmetal

Il est maintenant possible de marcher dans des sentiers illuminés au boisé Valmetal de Saint-Germain-de-Grantham. La municipalité en a fait l'inauguration dans les derniers jours.

La mairesse Nathacha Tessier était présente pour officialité l'éclairage des sentiers qui relient les deux côtés de la municipalité à travers le parc Yvon Lambert.

« Encore aujourd’hui, nous franchissons un pas de plus dans le développement du parc Yvon Lambert. Nous redonnons plus d’espaces de vie à la communauté germainoise. [...] Grâce à l’éclairage architectural des sentiers, nous pouvons désormais profiter d’un nouvel espace lumineux, féérique et exceptionnel. [...] L'illumination des sentiers du boisé Valmetal devenait une phase logique de développement », précise-t-elle.