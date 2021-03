Incendie d'une résidence sur la rue Laurentien à Drummondville

Les pompiers ont dû intervenir ce midi (lundi) pour l'incendie d'une résidence à Drummondville.

Les services d'urgence ont été avisés autour de 12h15 alors qu'un feu faisait rage au 4675 de la rue Laurentien.

Éric Beaupré, Vingt55

BEAUCOUP DE DOMMAGES

Pascal Roux, chef de division au Service de sécurité incendie, précise qu'à l'arrivée des pompiers, des flammes sortaient déjà du toit et elles se propageaient dangereusement vers la maison voisine. Heureusement, le travail des pompiers a permis de limiter les dégâts au revêtement extérieur de la maison.

En ce qui concerne la maison en flamme, l'occupant des lieux a pu sortir à temps et n'a pas été blessé.

La maison a subi des dommages très importants.

Les pompiers ont amorcé la recherche pour déterminer les causes et circonstances de l'incendie. Selon les premières observations, le feu aurait pris naissance à l'extérieur de la maison. Un article de fumeur pourrait être en cause. Il s'agirait d'un feu accidentel.

Une trentaine de pompiers ont travaillé à éteindre le feu. Aucun pompier n'a été blessé. Le Service d'intervention d'urgence du Centre-du-Québec était sur place pour prêter assistance aux pompiers et aux gens touchés par l'incendie.